En Uruapan, Michoacán, refuerza la Guardia Civil operativos en la ciudad 

Uruapan, Michoacán, a 27 de febrero 2026.- Ante una serie de hechos violentos registrados en las últimas horas en la ciudad, la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado reforzó la estrategia coordinada con autoridades de seguridad municipales y federales.

Por instrucciones del comisario general, de la corporación de seguridad se instruyó a los oficiales a redoblar los operativos en el municipio, por lo que se realizan recorridos en colonias y avenidas principales, así como filtros de revisión.

Así mismo, el mando de seguridad estatal dejó en claro que no se permitirán los abusos en contra de ciudadanos durante estos operativos y de ser sorprendidos serán sancionados conforme a lo establecido en los lineamientos y la Ley.

Los recorridos de vigilancia y filtros de revisión serán de manera sorpresiva y se revisarán, antecedentes penales de las personas, polarizado en automóviles, portación y traslado de armas de fuego o drogas, así como verificar que las unidades no sean robadas o presenten alteraciones en los medios de identificación.

Refirió además que la estrategia de seguridad coordinada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia será permanente y se valorarán los resultados en las próximos días para mejorar o inclusive cambiarla.