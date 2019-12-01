En Tangamandapio, Michoacán, captura la Guardia Civil a presunto “tirador” de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 08:41:10

Tangamandapio, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron en la comunidad indígena de Tarecuato, a un hombre en poder de varios envoltorios plásticos que contenían una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “Crystal”.

El ahora detenido dijo llamarse Daniel A. G., de 20 años de edad, originario y vecino de esa misma comunidad, de oficio jornalero.

Sobre su detención se informó que los oficiales mantienen operativos de seguridad en esa zona que ha sido golpeada por la inseguridad, en coordinación con autoridades locales y federales, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Cuando transitaban por la calle Allende, notaron la actitud sospechosa de un hombre que trataba de evadirlos y darse a la fuga, por lo que le dieron alcance y le realizaron una revisión de rutina.

Entre sus pertenencias le encontraron 11 envoltorios plásticos que contenían la mencionada sustancia ilegal, con un peso total de cinco gramos, además de 42 envoltorios plásticos vacíos y dinero eñe efectivo.

Derivado de esta situación el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado.