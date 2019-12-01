En Purépero, Michoacán choca camión de pasajeros contra camioneta que transportaba jornaleros, hay 10 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 17:48:36

Purépero, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Un saldo de 10 personas lesionadas fue el que dejó el choque entre un camión de pasajeros y una camioneta que transportaba jornaleros, hechos registrados en la carretera Purépero-Carapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a 10 personas que estaban lesionadas.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.