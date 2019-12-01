Destituyen a docente del Colegio de Bachilleres de la UAQ por violencia a una adolescente 

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2026.- La presión ejercida por el alumnado en plena ebullición del proceso electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) dio un giro institucional contundente pues la Máxima Casa de Estudios confirmó, a través de un comunicado, la rescisión de contrato de un docente y coordinador del Plantel Jalpan de la Escuela de Bachilleres, señalado por su presunta responsabilidad en actos de violencia en agravio de una adolescente.

Sobre los hechos, se sabe que el caso, que escaló rápidamente de la denuncia privada a la confrontación pública, puso a prueba los protocolos universitarios y cimbró la agenda de las candidaturas a la Rectoría.

De acuerdo con los datos recabados, la alerta se encendió la tarde del pasado jueves 8 de octubre, fecha en la que se formalizó el reporte por parte de la menor agraviada. Ante la gravedad de los señalamientos, la respuesta institucional no esperó: el lunes 12 de octubre, personal de la Escuela de Bachilleres y de la Dirección de Atención a Violencia de Género (UAVIG) se trasladó hasta el municipio serrano para activar el Protocolo Universitario y blindar de acompañamiento legal y psicológico a la víctima y a su núcleo familiar.

Sin embargo, la exigencia de justicia se desbordó ese mismo día en las instalaciones del plantel. Cerca de 60 estudiantes decidieron irrumpir de manera pacífica, pero firme, en la presentación de propuestas de las candidaturas a la Rectoría.

Con un pliego petitorio en mano y expedientes que documentaban el descontento, el alumnado bloqueó momentáneamente el ejercicio proselitista para exigir una sola cosa: la destitución inmediata del profesor, quien ostentaba el cargo de coordinador de la unidad académica.

Edgar Pérez González, presidente de la Comisión Electoral de la UAQ, confirmó que las actividades proselitistas tuvieron que pausarse de forma temporal ante la inminente necesidad de dialogar de frente con la comunidad estudiantil inconforme.

Explicó que, tras escuchar los reclamos y recibir de primera mano la documentación probatoria, la prioridad fue encauzar las demandas hacia los órganos internos competentes, logrando desactivar el conflicto y reorientar el proceso electoral bajo cauces institucionales.

Fue este viernes cuando, mediante un comunicado oficial emitido con el respaldo de la Oficina de la Abogacía General, la institución dio el cerrojazo administrativo al caso al dictar la rescisión contractual del docente implicado, además de implementar medidas de protección cautelares para salvaguardar la integridad de la adolescente y de toda la comunidad escolar en coordinación con las instancias de justicia del estado.

Para calmar las aguas y reconstruir el tejido institucional, el pasado jueves 15 de octubre autoridades universitarias sostuvieron mesas de diálogo abierto con estudiantes y padres de familia del Plantel Jalpan, concretando acuerdos para blindar el entorno académico.

Finalmente, la administración central llamó a la prudencia mediática, exhortando a evitar la difusión de datos que vulneren la identidad de la menor o promuevan su revictimización, y reiteró que la política de "cero tolerancia" a la violencia no es negociable dentro de los campus universitarios.