Con ayuda de DEA e Interpol, cae en Querétaro operador del crimen buscado por Estados Unidos; será extraditado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 13:27:46

*El hombre, identificado como Erick Eduardo “N”, es señalado por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de drogas desde México hacia Texas. Fue capturado cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Querétaro, Qro., a 16 de octubre de 2026.— Un operativo de inteligencia y vigilancia realizado por autoridades federales mexicanas, en coordinación con agencias estadounidenses, permitió la captura de Erick Eduardo “N”, presunto integrante de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y requerido por la justicia de Estados Unidos.

La detención se llevó a cabo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde agentes federales lograron localizar al sospechoso después de realizar labores de seguimiento para identificar sus movimientos y los vehículos que utilizaba para desplazarse.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el detenido cuenta con un requerimiento judicial emitido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, por lo que se ejecutó una orden de detención con fines de extradición.

Las investigaciones señalan que Erick Eduardo “N” estaría relacionado con una célula delictiva que opera una ruta de distribución de narcóticos desde territorio mexicano hacia el estado de Texas, en Estados Unidos.

Inteligencia de la DEA permitió ubicarlo

La operación comenzó a partir del intercambio de información entre autoridades mexicanas y la Administración para el Control de Drogas (DEA), agencia estadounidense que aportó datos para identificar a la ciudad de Querétaro como uno de los puntos donde se movilizaba el presunto operador criminal.

Con estos antecedentes, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol México, puso en marcha un dispositivo de vigilancia para seguir sus desplazamientos.

Los trabajos incluyeron recorridos de reconocimiento, vigilancia en puntos estratégicos y seguimiento de las unidades utilizadas por el objetivo, hasta establecer las condiciones para efectuar su captura.

Finalmente, los agentes federales desplegaron un operativo en la zona aeroportuaria de Querétaro, donde localizaron al individuo y ejecutaron el mandamiento judicial sin que las autoridades reportaran enfrentamientos durante la intervención.

Enfrentará procedimiento de extradición

Tras su captura, Erick Eduardo “N” fue informado de sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia encargada de dar seguimiento a su situación jurídica y al procedimiento relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas destacaron que esta acción forma parte de los mecanismos de colaboración internacional para combatir a organizaciones criminales que mantienen operaciones a ambos lados de la frontera.

Asimismo, señalaron que la detención representa un golpe a la estructura operativa de una red vinculada con el tráfico transnacional de drogas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los cargos específicos que enfrenta el detenido ante la justicia estadounidense ni una fecha para su eventual extradición.

El caso continuará bajo los procedimientos legales correspondientes, mientras las autoridades de ambos países mantienen la cooperación para investigar y combatir las redes de distribución de narcóticos que operan entre México y Estados Unidos.