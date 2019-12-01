Madero, Michoacán: promueve la FGE prevención de la violencia contra las mujeres

Madero, Michoacán: promueve la FGE prevención de la violencia contra las mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 13:25:22
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Morelia, Michoacán, a 16 de octubre 2026.- Con la finalidad de promover acciones que ayuden a la prevención e identificación de conductas de violencia contra la mujer, así como para fortalecer la cultura de la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo una jornada de trabajo en el municipio de Madero.

La actividad denominada "Caravana para Mujeres en la Propiedad Social", forma parte de una serie de acciones enfocadas a la difusión de información, para prevenir los diversos tipos de violencia que atentan contra la integridad de las mujeres y sus familias, en las que el Encargado de Despacho, Israel Vega Rodríguez ha instruido estricto seguimiento.

Con motivo de este ejercicio, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, instaló un stand informativo en la Unidad Deportiva "Lucía Sosa Vázquez", donde atendió a 14 adolescentes y 18 adultos, a quienes prestó servicios de orientación jurídica, psicológica y de denuncia. 

De igual forma, se impartieron chalas con enfoque de perspectiva de género y derechos humanos, se llevaron a cabo actividades lúdicas y se distribuyó material informativo a las y los asistentes.

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