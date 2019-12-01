En Charo, Michoacán detienen a un sujeto en posesión de 500 dosis de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 18:25:50

Charo, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- En posesión de 500 dosis de metanfetamina, fue detenido un sujeto por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

Sobre el particular se informo que agentes policiales realizaban labores de investigación en el municipio de Charo, cuando localizaron al hombre en posesión de la droga señalada, misma que contaba con etiquetas alusivas a un grupo delictivo, así como una caja con 20 cartuchos calibre 7.62X39 milímetros.

Por lo anterior, el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dar seguimiento a las diligencias que marca la ley.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso para combatir los delitos de alto impacto y garantizar la seguridad de la ciudadanía. En la línea 911 puedes pedir el apoyo de las autoridades ante cualquier emergencia.