Emboscan a policías municipales en Zamora, Michoacán; hay dos muertos y un herido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 08:54:25

Zamora, Michoacán, a 10 de enero 2026.- La madrugada de este sábado tres elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se encontraban en recorridos de vigilancia por las calles de la colonia Jardines de Catedral fueron acribillados a balazos por sujetos que portaban armas de grueso calibre, dos uniformados murieron y un más esta gravemente lesionado.

Respecto a lo ocurrido se conoció que minutos antes de las 03:00 horas, en los números de emergencias reportaron fuertes detonaciones de arma de fuego en la calle Niños Héroes esquina con Corregidora.

Los primeros en arribar al lugar fueron Policías Municipales quienes observaron la unidad con varios impactos de bala en cristales y carrocería, así como a sus compañeros heridos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron la muerte de los uniformados Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García, además auxiliaron a Luis Manuel Mendoza Montalvo quien fue canalizado a un nosocomio privado para su atención médica, donde se encuentra bajo custodia policial.

Cabe señalar que al sitio llegaron elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Defensa quienes apoyaron con patrullajes en las calles y colonias aledañas en busca de los agresores que huyeron a bordo de un automóvil de color blanco.

Más tarde se informó que sobre la Avenida Juárez justo a las afueras del Centro de Hemodialisis personal castrense localizo un vehículo Kia sedan color blanco, con rastros de sangre y junto a el al parecer un chaleco táctico, por lo que resguardaron el sitio.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para iniciar las correspondientes averiguaciones, mientras tanto los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.