Elemento de la Policía Municipal impacta su patrulla contra un poste luego de quedarse dormido al volante en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 16:34:51
Puebla, Puebla, a 24 de septiembre de 2025.- Durante la madrugada de este miércoles, se hizo viral un video a través de redes sociales, en el que se observa un accidente vial, esto porque un policía municipal, mientras realizaba sus patrullajes de rutina, se que quedo dormido al volante, perdiendo el control e impactando su patrulla contra un poste, en las inmediaciones de la escuela Mariano Matamoros, en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Testigos de lo sucedido, comentaron que en el vehículo oficial, iban dos elementos, pero solo uno presento lesiones en la cabeza, tras el impacto que tuvo contra el poste, además de que la unidad oficial de la policía municipal, también sufrió daños, motivo por el cual llamaron a los números de emergencia, para que pudieran atender al elemento lesionado.

Fuentes oficiales informaron, que a pesar de que los accidentados son elementos de la policía municipal, pueden llegar a enfrentar cargos o sanciones internas por el incumplimiento a los protocolos, indicando que se les tendrá que realizar una investigación administrativa, así como medidas disciplinarias por parte de la corporación.

Las consecuencias legales que se pueden llegar a tener por quedarse dormido al volante son; la suspensión temporal de la licencia de conducir, multas económicas por conducción imprudente o temeraria, responsabilidad civil por daños a infraestructura pública y en los casos más graves, donde se dañe a terceros, pueden tener un proceso penal por lesiones o daños, siempre y cuando se demuestre que el conductor actuó con negligencia grave.

