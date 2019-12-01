Ejecutan cateo en anexo de la colonia Las Teresas, en Querétaro; hay 5 detenidos

Ejecutan cateo en anexo de la colonia Las Teresas, en Querétaro; hay 5 detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 16:42:31
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Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre de 2026.- Cerca del mediodía de este viernes se registró una importante movilización policial en la colonia Las Teresas por una diligencia encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El cateo se ejecutó en un inmueble ubicado sobre la calle Torrecillas que se utilizaba aparentemente como anexo.

Hasta el momento se desconoce la línea de investigación, sin embargo, al término de la intervención se conoció que al menos cinco personas habrían sido detenidas.

Se espera que la FGE informe los resultados y el estatus jurídico de las personas aseguradas.

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