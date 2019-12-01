Dos puntos intervenidos en Villagrán dejan aseguramiento de 17 mil litros de hidrocarburo

Villagrán, Guanajuato, a 13 de febrero 2026.- Zona centro y un segundo punto del municipio fueron los escenarios donde se registraron los aseguramientos que derivaron en la recuperación de 17 mil litros de hidrocarburo por parte de corporaciones estatales en el municipio de Villagrán.

Las acciones fueron ejecutadas por el Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), como parte de los operativos permanentes de prevención impulsados por la Secretaría de Seguridad y Paz, dentro de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

El primer hecho ocurrió en la zona centro, sobre la calle Ana María Manrique, entre Francisco Peña Carmona y la avenida Luis Donaldo Colosio Oriente, donde fue localizado un camión tipo Torton mal estacionado. Durante la inspección preventiva, los agentes detectaron un fuerte olor a gasolina, encontrando en la caja un contenedor metálico con aproximadamente 13 mil litros de hidrocarburo.

Tras la revisión en el Sistema Estatal C5I, se confirmó que la unidad no contaba con reporte de robo; sin embargo, el vehículo —un Kenworth T-300 modelo 1973— y el combustible fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Celaya.

El segundo aseguramiento se realizó en otro punto del municipio, donde fue ubicada una camioneta de 3.5 toneladas con caja seca blanca que desprendía un intenso olor a hidrocarburo. En su interior se encontraron cuatro contenedores de mil litros cada uno, todos llenos de combustible. La verificación del número de serie confirmó que se trataba de una Ford F-350 con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurada junto con los 4 mil litros de hidrocarburo.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población para denunciar de manera anónima cualquier actividad relacionada con tomas clandestinas, traslado o almacenamiento ilegal de combustible, a través de la línea 089.