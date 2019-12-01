"No a las alianzas con partidos que impulsen nepotismo": Sheinbaum advierte a Morena y de paso manda recado al Verde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 08:35:06

Ciudad de México, 13 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Morena tendrá que evaluar si mantiene alianzas con partidos que postulen a familiares directos de gobernantes para sucederlos en el cargo, luego de que el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, impulsara públicamente a Ruth González como aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, actualmente encabezada por su esposo.

La mandataria expresó su desacuerdo con las sucesiones inmediatas entre familiares en cargos de elección popular. Consideró que, en caso de que un partido aliado promueva una candidatura de este tipo, Morena deberá decidir si participa o no en coalición.

“Yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato; que se esperen seis años para poder competir”, sostuvo. Aclaró que se trata de su postura personal y también de la posición del partido al que ha pertenecido, aunque actualmente se encuentra con licencia.

Sheinbaum recordó que la Constitución establece que a partir de 2030 quedarán prohibidas las postulaciones de parientes para el mismo cargo, y señaló que Morena incluyó en sus estatutos una restricción contra el nepotismo que aplicará desde 2027.

“No solo es mi postura, también Morena la hizo pública… eso quedó en la Constitución, sea para diputado, senador, gobernador o presidente”, enfatizó.

Sobre la presencia de Velasco en Palacio Nacional, indicó que no sostuvo reunión con él y que los temas relacionados con la reforma electoral se están atendiendo a través de la Secretaría de Gobernación.

Las declaraciones se dan un día después de que el legislador del Partido Verde manifestara su respaldo a González para suceder a su esposo en la gubernatura potosina, al señalar que encabeza las encuestas internas.