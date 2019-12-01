Se esperan lluvias y ambiente cálido en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:16:36
Ciudad de México, a 13 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío interaccionará con la vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 13 de febrero de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora y Chihuahua.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Coahuila.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
  • De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
