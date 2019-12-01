Se esperan lluvias y ambiente cálido en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:16:36

Ciudad de México, a 13 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío interaccionará con la vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 13 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora y Chihuahua.

: Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

: Baja California, Baja California Sur y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

: Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México. Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste). De 35 a 40 °C : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste). De 30 a 35 °C: Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: