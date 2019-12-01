Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 00:27:38

Villanueva, Zac., a 13 de febrero de 2026.— Una tarde de terror se vivió este jueves en la comunidad de Tayahua, cuando una balacera de alto impacto estalló en las inmediaciones del Rancho El Soyate, propiedad de la familia del cantante Pepe Aguilar, desatando pánico, rumores explosivos y una ola de desinformación en redes sociales.

Durante varias horas, versiones no confirmadas alertaron sobre un supuesto ataque directo contra el artista, la presencia de un convoy armado, uso de explosivos e incluso la participación de otros integrantes de la dinastía Aguilar.

Las publicaciones se multiplicaron sin control en las redes sociales, generando alarma a nivel nacional.

La realidad, sin embargo, fue distinta de acuerdo con Pepe Aguilar —aunque no menos grave.

El Gobierno de Zacatecas informó que el ataque no fue contra el cantante, sino contra elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), quienes fueron agredidos por un grupo armado mientras realizaban labores de seguridad en la zona.

El enfrentamiento provocó un fuerte despliegue policiaco, bloqueos momentáneos y un operativo que se extendió hasta la noche. Autoridades informaron sobre detenciones de presuntos agresores, sin reportes oficiales de personas fallecidas.

Pepe Aguilar rompe el silencio

Ante la avalancha de versiones, Pepe Aguilar publicó un mensaje de noche para desmentir los rumores: aseguró que no se encontraba en Zacatecas, que él y su familia están a salvo y pidió frenar la difusión de información falsa.

“La agresión no fue contra nosotros”, aclaró el cantante, quien confirmó estar en la Ciudad de México al momento del ataque.

La zona donde ocurrió la agresión es considerada de alta incidencia delictiva, y en los últimos años ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad. La cercanía del hecho con una propiedad ligada a una figura pública magnificó el impacto mediático, convirtiendo un ataque a policías en una noticia viral de alcance nacional.