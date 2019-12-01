Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas

Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 08:47:22
Villanueva, Zacatecas, 13 de febrero del 2026.- El municipio de Villanueva, en Zacatecas, mantiene un ambiente de tensión luego de una serie de hechos violentos registrados la tarde-noche del jueves, que incluyeron bloqueos carreteros y un enfrentamiento armado contra elementos de la Policía Estatal.

El episodio más reciente ocurrió la tarde del jueves en la comunidad de Tayahua, cerca del rancho El Soyate —propiedad de la familia Aguilar—, donde integrantes de un grupo delictivo atacaron a un convoy de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ). De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de patrullaje cuando fueron interceptados, lo que desató un intercambio de metralla.

Las autoridades informaron que los uniformados repelieron la agresión y lograron detener a cuatro presuntos responsables sin que se reportaran policías lesionados.

Además, los detenidos estarían vinculados con bloqueos que afectaron la circulación en la carretera federal 54, vía que conecta Zacatecas con Jalisco y tiene enlace hacia Aguascalientes.

Entre los capturados se encuentra un hombre señalado como jefe de plaza de una célula criminal con operaciones en el municipio de Tabasco, también en Zacatecas.

Junto con ellos fueron aseguradas armas largas, cargadores abastecidos, chalecos balísticos, estrellas ponchallantas, diversas dosis de presunta droga —con características similares a metanfetamina, cocaína y marihuana—, así como artefactos explosivos, cordón detonante y un vehículo.

Tanto los detenidos como el material incautado quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Ante el riesgo de nuevos incidentes, planteles educativos en los municipios de Jalpa y Tabasco optaron por suspender actividades de manera preventiva. 

