Dictan auto de formal prisión contra presunto responsable del homicidio de dos hombres, ocurrido en Coalcomán, Michoacán 

Coalcomán, Michoacán, a 11 de agosto 2025.- Un Juez de Control dictó auto de formal prisión en contra de Manuel “N”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado en agravio de Gregorio G; y Jesús G.; hechos ocurridos en el año 2000 en el municipio de Coalcomán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en el proceso penal, el 28 de marzo de 2000, aproximadamente a las 16:30 horas, el investigado arribó en compañía de otra persona a bordo de una camioneta color gris a un inmueble ubicado en la localidad El Rancho Los Telares, municipio de Coalcomán. Mientras Manuel “N” permaneció al volante con el motor encendido, su acompañante descendió portando un arma de fuego y trató de llevarse por la fuerza a una mujer.

Ante la intervención de Gregorio G., y Jesús G., para impedirlo, el acompañante del imputado les disparó, privándolos de la vida. Posteriormente, corrió hacia la camioneta en la cual se dieron a la fuga.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía Regional de Coalcomán integró la Averiguación Previa correspondiente y realizó las diligencias que permitieron solicitar orden de aprehensión contra el investigado. Una vez cumplimentada y valorados los datos de prueba, un Juez resolvió auto de formal prisión en su contra.