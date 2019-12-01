Detienen en Puebla a 9 presuntos integrantes de grupo criminal jalisciense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 10:23:34

Tecamachalco, Puebla, 7 de enero del 2026.- Autoridades del estado de Puebla lograron el arresto de nueve presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se dio a conocer que la detención de los presuntos criminales tuvo lugar en el municipio de Tecamachalco, en una acción coordinada con la Secretaría de la Marina, Ejército y Guardia Nacional.

Los sujetos arrestados fueron identificados como Eduardo N., alias ‘el Gordo’, Alex Rigoberto N., alias ‘el Temach’, Paulino N., Ernesto Brayan N., Miguel Ángel N., Cristian N., Javier N., Uriel Hilario N. y José Miguel N.

En la detención de los presuntos miembros del CJNG se les aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con siglas del Cártel Jalisco, seis cartuchos útiles y más de dos mil dosis de crystal, cocaína, piedra, heroína y mariguana.

Se detalló que en el operativo de detención las autoridades fueron agredidas a disparos por lo que existió un intercambio de metralla, sin que se reportaran personas muertas o lesionadas.