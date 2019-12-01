Detienen a hombre en posesión de sustancias ilegales, en Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán, a 3 de marzo 2026.- El chofer de una camioneta fue detenido por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en poder mariguana y cocaína, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El ahora detenido dijo llamarse Yonatan O. J., de 26 años de edad, quien viajaba en una camioneta, de la marca Jeep, tipo Patriot, de color gris.

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la carretera que va de este municipio a Ciudad Altamirano, con rumbo a la población de San Lucas, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Ahí le marcaron el alto a la mencionada camioneta tras circular en exceso de velocidad, por lo que se detuvo metros adelante, al realizarle una revisión de rutina no le encontraron nada ilícito entre sus pertenencias, sin embargo en el interior de la camioneta, había una bolsa plástica con mariguana y un envoltorio con cocaína, así como un triturador para la hierva y papel para hacer cigarros.