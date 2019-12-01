Balean a un automovilista en Uruapan, Michoacán

Balean a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 08:17:44
Uruapan, Michoacán, a 3 de marzo 2026.- Con varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, resultó un hombre el cual fue atacado a balazos, por desconocidos, en calles de la ciudad de Uruapam, Michoacán.

Al respecto se supo por informes policiacos, que se recibió el reporte de que sobre la calle Prolongación Durango esquina Benito Juárez, se encontraba un hombre lesionado de bala.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes encontraron a bordo de una camioneta marca Hyundai, de color gris,  con placas de circulación PNP880B de Michoacán, a un hombre herido de bala, situación por la que fue trasladado a un nosocomio.

Hechos anteriores que son investigados por la FGE.

Noventa Grados
