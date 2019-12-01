Cuidado con los boletos del Mundial 2026: SSPC y SSC advierten sobre estafas digitales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 08:01:52

Ciudad de México, 3 de junio del 2026.- Autoridades federales y locales emitieron una serie de recomendaciones para prevenir fraudes en la compra de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante el incremento de intentos de estafa relacionados con el evento deportivo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), alertaron que los ciberdelincuentes aprovechan la alta demanda de entradas para crear sitios falsos que imitan la imagen oficial, utilizando logotipos, tipografías, colores y diseños similares a los auténticos.

De acuerdo con las autoridades, los estafadores promueven anuncios en redes sociales, envían correos masivos y mensajes de texto ofreciendo supuestas ventas exclusivas, con el fin de dirigir a las víctimas a portales fraudulentos donde solicitan datos personales como nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria y código de seguridad.

Asimismo, explicaron que estos sitios generan una sensación de urgencia mediante frases como “oportunidad única”, “últimos boletos disponibles” o “descuento por tiempo limitado”, acompañadas de contadores digitales que simulan alta demanda, con el propósito de evitar que los usuarios verifiquen la autenticidad de la página antes de realizar el pago.

Ante este panorama, las dependencias recomendaron efectuar la compra únicamente en el portal oficial de la FIFA, desconfiar de precios excesivamente bajos o de ofertas recibidas por mensajería instantánea o correos no solicitados, no realizar transferencias directas a particulares, ni compartir datos personales, contraseñas o códigos de verificación.

También sugirieron activar alertas bancarias para detectar cargos no reconocidos y reportar cualquier página sospechosa o intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

Para orientación adicional, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial del Gobierno de México, así como utilizar los canales de atención de la SSC capitalina, entre ellos la aplicación Mi Policía, sus cuentas oficiales en X y el correo de la Policía Cibernética.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad digital, proteger la información personal y prevenir delitos que afecten el patrimonio de la población.