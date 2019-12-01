Discusión escala a violencia: hombre resulta lesionado con cuchillo en La Piedad, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 08:20:39
La Piedad, Michoacán, 3 de marzo del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre que participó en una riña y luego fue apuñalado, hechos registrados en el fraccionamiento Camelinas del municipio de La Piedad, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado una riña y había una persona herida.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca en la espalda, situación por la que fue llevado a un hospital.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

