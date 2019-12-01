Escalada en Medio Oriente: casi 800 fallecidos en Irán tras ofensivas aéreas de EU e Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 08:15:19

Teherán, Irán, 3 de marzo del 2026.- La Media Luna Roja de Irán dio a conocer que al menos 787 personas han muerto en el país a causa de las ofensivas aéreas llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel.

Dentro de las víctimas, 187 personas murieron en un ataque contra una escuela, donde la mayoría eran niños y niñas.

"Según las informaciones sobre el terreno, facilitadas por los equipos que están operativos, 787 compatriotas fueron martirizados en estos ataques", publicó en su portal web la Media Luna Roja.

Así mismo, se indicó que los más de mil bombardeos efectuados desde el sábado por Estados Unidos e Israel aterrizaron en 153 ciudades y más de 500 puntos, lo cual afectó a la población iraní en general.

La cifra de personas lesionadas es incierta pero se presume que son más de 900 los que han resultado heridos, incluidos más de 100 niños.

Por su parte, en Israel, han muerto 10 personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo con datos de los servicios de emergencias.