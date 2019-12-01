Balean fachada de restaurante en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 10:14:45

Uruapan, Michoacán, a 20 de octubre 2026.- Daños materiales fue el saldo que dejó el ataque a balazos en contra de la fachada del restaurante Los Cipreses, ubicado en la colonia Benito Juárez de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio localizado en la avenida Benito Juárez de la referida colonia, se había registrado una balacera.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes al arribar verificaron que la fachada presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, así mismo se localizaron varios casquillos percutidos, el ataque sólo dejó daños materiales.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.