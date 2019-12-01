Hija del "Mayo" Zambada habría sido detenida en operativo militar en Sinaloa; versiones apuntan su liberación por conflicto con pobladores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 11:43:27

Culiacán, Sinaloa, 19 de marzo del 2026.- La mañana de este jueves se registró un operativo federal en El Álamo, donde habría sido detenida brevemente Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael 'El Mayo' Zambada.

De acuerdo con información dada por la Secretaría de Marina al medio de comunicación Latinus, la mujer fue retenida por elementos federales, aunque posteriormente habría sido dejada en libertad, situcación que no ha sido confirmada de manera oficial por parte de las autoridades mexicanas.

El despliegue se realizó poco antes de las 9:00 horas en esta comunidad perteneciente a la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

Durante el operativo participaron efectivos por tierra y aire, lo que generó tensión entre habitantes de la zona.

En videos difundidos a través de redes sociales, se observa a pobladores confrontar a los elementos de seguridad, exigiendo la liberación de la mujer e incluso bloqueando momentáneamente su salida.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si Zambada Niebla enfrenta cargos en México ni los motivos específicos de su retención.

Cabe señalar que Mónica Zambada Niebla ha sido señalada previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunta integrante de la red financiera vinculada a su padre, uno de los principales líderes del narcotráfico internacional.