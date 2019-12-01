Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:31:37

Tijuana, Baja California, 28 de octubre del 2025.- Elementos de seguridad federales llevaron a cabo la inhabilitación de un laboratorio clandestino en el que se producía metanfetamina; en el lugar se logró la detención de siete personas, además del aseguramiento de armas y precursores químicos.

Lo anterior fue comunicado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

“(Se) detuvieron a siete personas, asegurando nueve armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetamina”, precisó en su publicación.

Se narró que durante recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia en el municipio de Tijuana, agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California, con cinco tripulantes y a dos personas más a pie, al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que se procedió a realizar una revisión.

Durante la inspección vehicular y de pertenencias, se hallaron cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se detuvo a las siete personas.

Como seguimiento al caso, se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Tecate, donde se desmanteló un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas, se aseguraron más de mil litros y 100 kilos de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, además de droga y armas.

En dicho operativo participaron elementos del Ejército mexicano y de investigación de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR), coordinados con la Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.