Denuncian tala ilegal en la Sierra Negra de Puebla; acusan contubernio con autoridades municipales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 10:17:05
Tehuacán, Puebla, a 26 de febrero 2206.- José Luis Leyva Machuca, líder del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (Mascip), denunció que en el bosque de la Sierra Negra de Puebla se llevan a cabo actividades de tala ilegal.

Según el activista, en la zona existen monopolios de talamontes,que operan  “en contubernio” con las autoridades municipales”, sobre todo en Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.

Por lo anterior, recordó que la organización civil que lidera pide, desde hace cuatro años, que se instale  el programa Sembrando Vida a fin de reforestar la región; sin embargo, comentó que hasta el momento no hay respuesta positiva de las dependencias federales correspondientes.

Según los cálculos de Leyva Manchuca, la tala ilegal ha prevalecido por lo menos 30 años en el área y ha generado la deforestación de más de 5 mil hectáreas.

Por otra parte, indicó que esta problemática se concentra en algunas partes de Vicente Guerrero, Ajalpan, Coyomeapan y, en menor grado, en Zoquitlán.

Por otra parte, mencionó que, si bien se criminaliza a pequeños campesinos por cortar árboles, “a los verdaderos depredadores no se les combate”.

