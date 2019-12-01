Disparan contra un domicilio, en la colonia Lázaro Cardenas, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 10:46:13
Querétaro, Querétaro, a 26 de febrero 2026.- La mañana de este jueves, se registró la movilización de elementos de la Policía Municipal de Querétaro y de elementos de la Fiscalía General del Estado, luego de que se reportaran detonaciones con arma de fuego, en contra de un domicilio.

El inmueble se encuentra ubicado, sobre la calle Lic Jesús Reyes Heroles, lugar, en donde arribó al menos una persona, conocido del afectado y realizó las detonaciones.

Aparentemente, la situación ocurrió por un tema de un terreno, ubicado en el municipio de Colón, sin embargo, continuarán las investigaciones, para confirmar dicha información.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios balísticos.

