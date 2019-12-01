Reportan 48 detenidos en Guanajuato por hechos violentos tras muerte de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 10:50:18
Guanajuato, Guanajuato, a 26 de febrero 2026.- Al menos 48 personas fueron detenidas en el estado de Guanajuato, por su presunta relación en los hechos violentos que se desataron en la entidad tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”.

A través de un comunicado oficial, el Grupo de Inteligencia Operativa del Estado detalló que el total de detenidos 20 personas ya fueron judicializadas, además de que se logró la vinculación a proceso en contra de cuatro personas por el delito de terrorismo.

No obstante, un total de 18 personas quedaron en libertad por faltas de pruebas.

Por otra parte, se informó que mil 46 objetos e indicios fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades.

Según el gobierno, entre las pruebas aseguradas se encuentran armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y diversos instrumentos utilizados para la comisión de los hechos.

