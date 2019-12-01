Condenan a Felipe P. por violar a sus hijastras, en Purépero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:54:45

Zamora, Michoacán, a 11 de agosto 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Felipe P., responsable en los delitos de violación equiparada agravada y violación agravada, cometidos en contra de sus hijastras, en el municipio de Purépero.

Sobre el particular se informó que desde el año 2023, y hasta el 6 de agosto del año pasado, Felipe P., agredió sexualmente a las niñas, de 12 y 11 años de edad, respectivamente, cuando se encontraban a solas en su domicilio; aprovechando que la madre de las víctimas salía a trabajar.

Las víctimas contaron lo ocurrido, por lo que fue interpuesta una denuncia ante el CJIM región Zamora, donde fueron iniciadas las investigaciones, mismas que permitieron solicitar una orden de aprehensión en contra de Felipe P., la cual fue otorgada.

Posteriormente, Policías de Investigación cumplimentaron el mandato judicial y detuvieron a Felipe P., quien, una vez llevada a cabo la audiencia inicial, fue vinculado a proceso por un Juez de Control.

Tras el desarrollo del Juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento valoró las pruebas presentadas por la agente del Ministerio Público y emitió fallo condenatorio en su contra. La audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo en los próximos días.