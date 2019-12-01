Con arma blanca ultiman a joven en Indaparapeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 07:44:34

Indaparapeo, Michoacán, 5 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven de 19 años fue asesinado a puñaladas en la comunidad de San Lucas Pio perteneciente al municipio de Indaparapeo, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Benito Juárez habían atacado a puñaladas a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de quise fue identificado como Daniel G., de 19 años, el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que según testimonios, el padre del ahora occiso podría ser el responsable del crimen.