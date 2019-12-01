Choque vehicular en Zamora, Michoacán, deja dos heridos

Choque vehicular en Zamora, Michoacán, deja dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:04:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- La mañana de este jueves se registro un aparatoso choque entre dos vehículos el cual dejo como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Lo anterior se registró en la Avenida Juárez esquina con Ramón Ascencio, en la colonia Ejidal Norte, donde llegaron los cuerpos de auxilio de Protección Civil Municipal y Rescate para atender a los lesionados.

Tratándose de la señora María de Lourdes F., E., de 53 años de edad, vecina del Habitacional del Parque, quien fue canalizada a un nosocomio para su atención médica.

Ella conducía un vehículo Nissan Tsuru, color guinda, modelo 2004, con placas PJH-245-C de Michoacán. 

Mientras el otro lesionado es el señor Javier Guadalupe S., V., de 63 años de edad, vecino del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio, quien no requirió ser hospitalizado.

El viajaba de copiloto en un automóvil Honda Civic, color rojo, modelo 2001, con placas PUG-496-A de Michoacán, el cual era conducido por Perla Yadira A., R., de 26 años de edad y en el cual también viajaban dos menores de edad, quienes salieron ilesas.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron de los peritajes correspondientes y con el apoyo de Grúas retiraron los vehículos para dejarlos a disposición de la autoridad competente para que se determinen responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una adolescente en Morelia, Michoacán
Ultiman a hombre en comunidad de Madero, Michoacán 
Balean a pareja en calles de Uruapan, Michoacán
Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Paracho, Michoacán; causa de muerte es desconocida
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una adolescente en Morelia, Michoacán
Normalistas de Michoacán devuelven mercancía retenida en unidades comerciales
Arrecia violencia contra el campo de México: Asesinan a empresario citrícola en Veracruz, días después del homicidio de líder limonero en Michoacán
Asociaciones animalistas piden a Congreso eliminar tibieza legal ante envenenamientos masivos en Michoacán
Comentarios