Choque vehicular en Zamora, Michoacán, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:04:44

Zamora, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- La mañana de este jueves se registro un aparatoso choque entre dos vehículos el cual dejo como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Lo anterior se registró en la Avenida Juárez esquina con Ramón Ascencio, en la colonia Ejidal Norte, donde llegaron los cuerpos de auxilio de Protección Civil Municipal y Rescate para atender a los lesionados.

Tratándose de la señora María de Lourdes F., E., de 53 años de edad, vecina del Habitacional del Parque, quien fue canalizada a un nosocomio para su atención médica.

Ella conducía un vehículo Nissan Tsuru, color guinda, modelo 2004, con placas PJH-245-C de Michoacán.

Mientras el otro lesionado es el señor Javier Guadalupe S., V., de 63 años de edad, vecino del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio, quien no requirió ser hospitalizado.

El viajaba de copiloto en un automóvil Honda Civic, color rojo, modelo 2001, con placas PUG-496-A de Michoacán, el cual era conducido por Perla Yadira A., R., de 26 años de edad y en el cual también viajaban dos menores de edad, quienes salieron ilesas.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron de los peritajes correspondientes y con el apoyo de Grúas retiraron los vehículos para dejarlos a disposición de la autoridad competente para que se determinen responsabilidades.