Balean a pareja en calles de Uruapan, Michoacán

Balean a pareja en calles de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 17:11:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron un hombre y una mujer los cuales fueron atacados a balazos en calles de la colonia Ferrocarrilera del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Paseo Lázaro Cárdenas y Prolongación Gran Parada, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una adolescente en Morelia, Michoacán
Ultiman a hombre en comunidad de Madero, Michoacán 
Balean a pareja en calles de Uruapan, Michoacán
Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Paracho, Michoacán; causa de muerte es desconocida
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una adolescente en Morelia, Michoacán
Normalistas de Michoacán devuelven mercancía retenida en unidades comerciales
Arrecia violencia contra el campo de México: Asesinan a empresario citrícola en Veracruz, días después del homicidio de líder limonero en Michoacán
Asociaciones animalistas piden a Congreso eliminar tibieza legal ante envenenamientos masivos en Michoacán
Comentarios