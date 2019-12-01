Balean a pareja en calles de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 17:11:30

Uruapan, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron un hombre y una mujer los cuales fueron atacados a balazos en calles de la colonia Ferrocarrilera del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Paseo Lázaro Cárdenas y Prolongación Gran Parada, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.