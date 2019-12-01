Choque por alcance deja a una persona lesionada en la carretera a Bernal en El Marqués, Querétaro

Choque por alcance deja a una persona lesionada en la carretera a Bernal en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:44:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, 12 de agosto del 2025.- La mañana de este martes, se registró un aparatoso accidente entre un auto y un tráiler, en la carretera estatal 100, que dejó como saldo a una persona herida.

Fue a la altura de la localidad de El Paraíso, en el municipio de El Marqués, en donde se registró el choque entre ambas unidades, lo que derivó la movilización de los servicios de emergencias.

Una vez en la zona, personal de Protección Civil de El Marqués, brindó los primeros auxilios y tras valorar al conductor del auto, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por policías estatales como primeros respondientes, la cual se vio afectada por una severa carga vehicular en la zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallecen dos personas al volcarse el tráiler en que viajaban en Salvador Escalante, Michoacán 
Un lesionado en volcadura de camión de personal en la carretera a Chichimequillas
Jornada sangrienta en Sinaloa; al menos 15 muertos en menos de 24 horas
Choque por alcance deja a una persona lesionada en la carretera a Bernal en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
FGR apelará sentencia absolutoria otorgada a Israel Vallarta por “obligación moral”
Homicidios a la baja durante sexenio de Claudia Sheinbaum; han disminuido 25.3%
Cada vez más es amplio el abanico de opciones para trabajar de un Dentista
En Chiapas, detienen a 56 policías municipales por presuntos nexos con el crimen organizado
Comentarios