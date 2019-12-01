Choque por alcance deja a una persona lesionada en la carretera a Bernal en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:44:26

El Marqués, Querétaro, 12 de agosto del 2025.- La mañana de este martes, se registró un aparatoso accidente entre un auto y un tráiler, en la carretera estatal 100, que dejó como saldo a una persona herida.

Fue a la altura de la localidad de El Paraíso, en el municipio de El Marqués, en donde se registró el choque entre ambas unidades, lo que derivó la movilización de los servicios de emergencias.

Una vez en la zona, personal de Protección Civil de El Marqués, brindó los primeros auxilios y tras valorar al conductor del auto, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por policías estatales como primeros respondientes, la cual se vio afectada por una severa carga vehicular en la zona.