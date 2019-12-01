Choque en Morelia, Michoacán, deja un herido; se registró en el Paso Catrinas

Choque en Morelia, Michoacán, deja un herido; se registró en el Paso Catrinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:45:01
Morelia, Michoacán, 11 de agosto del 2025.- El conductor de un auto compacto resultó lesionado luego de que chocara contra la barda perimetral del paso Catrinas en esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la carretera Morelia-Quiroga, en el sentido poniente-oriente, justo donde comienza el Paso Catrinas, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil quienes encontraron un auto chocado contra el principio de la barda que divide los carriles centrales de los laterales, un auto compacto y el chofer lesionado.

Con base en lo anterior el conductor fue auxiliado por los paramédicos al tiempo que personal de Tránsito se hizo cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.

