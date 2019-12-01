Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:22:19

Tepalcatepec, Mich., a 11 de agosto de 2025.- Una nueva jornada de balaceras entre grupos rivales de la delincuencia organizada, se registra este lunes en el municipio de Tepalcatepec, movilizando a las autoridades que operan en la zona.

Los enfrentamientos se registran en inmediaciones de la comunidad Cholula, marcando el segundo día de enfrentamientos en el municipio.

Por las carreteras fueron vistas patrullas policiacas dirigiéndose al sitio de las balaceras, sin que exista información oficial hasta este momento.

Tepalcatepec es bastión del cártel homónimo que dirige Juan José Farías “El Abuelo”, exlíder de las autodefensas que se consolidó como el principal narcotraficante de la entidad, cuyo grupo delictivo está bajo la mira de los Estados Unidos.

Los sicarios del Abuelo Farías, autoridades municipales y militares, resisten a los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al municipio de Tepalcatepec. La colusión entre el cártel de Farías Álvarez y las autoridades locales es tal, que la alcaldesa de Tepalcatepec, recientemente asesinada tras ser reelecta, Martha Laura Mendoza, era cuñada del líder delictivo.

Asimismo, documentos militares filtrados por hackers, revelan que el Ejército ha usado helicópteros artillados para cuidar al cártel de Tepalcatepec contra la amenaza del CJNG. Los documentos señalan que El Abuelo es vigilado las 24 horas por el Ejército, pero ninguna autoridad lo ha detenido durante años.

