Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:51:52

Ecatepec, Estado de México, 23 de enero del 2026.- Un múltiple choque registrado en la autopista México-Pachuca dejó al menos dos personas muertas durante la madrugada de este viernes.

El accidente vial tuvo lugar en el en el kilometro 15+5000, justo a la altura de San Pedro Xalostoc de Ecatepec, Estado de México (Edomex), en dirección a la Ciudad de México.

En el siniestro se vieron involucrados dos automóviles y un camión de mudanzas, lo cual obligó a una fuerte movilización de corporaciones de seguridad del Estado de México y servicios de emergencia.

En el lugar, tras los trabajos de los equipos de paramédicos, se confirmó la muerte de dos hombres, de 17 y 41 años de edad respectivamente.

La circulación en la autopista México-Pachuca fue cerrada para permitir las labores de emergencia, por lo que se registró una fuerte afectación en la circulación vial de la zona.