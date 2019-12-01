Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas

Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:51:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ecatepec, Estado de México, 23 de enero del 2026.- Un múltiple choque registrado en la autopista México-Pachuca dejó al menos dos personas muertas durante la madrugada de este viernes.

El accidente vial tuvo lugar en el en el kilometro 15+5000, justo a la altura de San Pedro Xalostoc de Ecatepec, Estado de México (Edomex), en dirección a la Ciudad de México.

En el siniestro se vieron involucrados dos automóviles y un camión de mudanzas, lo cual obligó a una fuerte movilización de corporaciones de seguridad del Estado de México y servicios de emergencia.

En el lugar, tras los trabajos de los equipos de paramédicos, se confirmó la muerte de dos hombres, de 17 y 41 años de edad respectivamente.

La circulación en la autopista México-Pachuca fue cerrada para permitir las labores de emergencia, por lo que se registró una fuerte afectación en la circulación vial de la zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan explosión e incendio en maquiladora de Matamoros, Tamaulipas; hay varios lesionados
Balean a mujer en calles de García, Nuevo León
Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas
En Zamora, Michoacán aprehende la GC a un sujeto que traía una moto robada
Más información de la categoria
Percepción de inseguridad en México sube a 63.8% al cierre de 2025, revela INEGI
Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas
Habló de más y firmó su sentencia: Los videos de “El Botox” que encendieron a Harfuch y Sheinbaum y precipitaron su cacería; de la denuncia social a la intervención de Trump
Víctimas originarias de Michoacán con reporte de desaparición, fueron localizadas sin vida en Valle de Santiago, Guanajuato
Comentarios