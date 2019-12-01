Caen tres en posesión de estupefacientes, en Jacona, Michoacán

Caen tres en posesión de estupefacientes, en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 07:48:38
Jacona, Michoacán, a 3 de marzo 2026.- En los momentos en que se daban a la fuga fueron detenidos tres hombres, por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, hechos registrados en una de las colonias de este municipio. 

Se trata de Erick Raymundo R. J., de 19 años de edad, Miguel Ángel M. A., de 24 años de edad y Juan Raúl A. R., de 22 años de edad, todos ellos vecinos de esta cabecera municipal. 

Sobre su captura se informó que los oficiales realizaban un recorrido de prevención del delito, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por las calles de la colonia El Barril. 

Los tres hombres observaron las patrullas y comenzaron a correr, por lo que esta acción generó sospechas y los oficiales les dieron alcance para después detenerlos. 

Al realizarles una revisión de rutina  les encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios plásticos con una sustancia con las características de la metanfetamina a cada uno,  además de otro envoltorio que uno de ellos tiró en la calle, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

