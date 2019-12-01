Cae tercer implicado en secuestro de una pareja en Morelos; caso causó conmoción por violencia extrema

Cae tercer implicado en secuestro de una pareja en Morelos; caso causó conmoción por violencia extrema
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:15:23
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Cuautla, Morelos, 20 de abril del 2026.- Agentes de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Javier “N” en el municipio de Cuautla, Morelos, quien es señalado como presunto responsable de participar en un secuestro ocurrido en el municipio de Yecapixtla, donde dos personas fueron víctimas de graves agresiones tras ser prendidas en fuego cuando estaban con vida.

La captura se realizó en la colonia Cuautlixco, tras varios meses de seguimiento por parte de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría actuado junto a otros implicados —ya encarcelados— en la privación ilegal de la libertad de una pareja.

Según los reportes, las víctimas permanecieron retenidas durante varios días, tiempo en el que fueron sometidas a violencia.

Posteriormente, los agresores las trasladaron a un terreno baldío, donde presuntamente intentaron privarlas de la vida.

En medio de la agresión, el hombre logró liberarse y buscar ayuda, mientras que la mujer fue nuevamente sometida, aunque más tarde pudo ser rescatada con vida por las autoridades.

Con la detención de Javier “N”, suman tres las personas implicadas en este caso que enfrentarán proceso penal en el estado. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer  los hechos.

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