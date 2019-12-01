Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana

Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:18:54
Parácuaro, Mich., a 11 de agosto de 2025.- Miembros del crimen organizado lanzaron un ataque con explosivos en la comunidad Antúnez, contra una caseta de la Policía Municipal, sin que se reporten muertos o heridos.

Los hechos se registraron anoche, cuando al menos un artefacto fue lanzado sobre la caseta de vigilancia de Antúnez, desde un artefacto aéreo no tripulado (dron).

El artefacto explotó en el inmueble, pero no se reportan muertos o heridos, además de que las autoridades han guardado silencio absoluto sobre este hecho.

Este es el segundo ataque contra los cuerpos de seguridad pública de Antúnez, luego de que la madrugada del pasado 7 de agosto un comando atacara una base de la Policía y una patrulla en también en Antúnez.

Parácuaro es uno de los últimos bastiones de los Caballeros Templarios en la región, y es disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
 

