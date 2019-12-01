Bloqueo en la carretera Apatzingán - Tepalcatepec moviliza a las autoridades de Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 19:04:35
Buenavista, Mich., a 31 de agosto de 2025.- Sujetos armados bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, la cual fue reabierta rápidamente gracias a la intervención de efectivos policiacos y militares.

Los hechos se registraron la tarde del domingo, cuando sujetos armados atravesaron varios en la citada vialidad, a la altura de la comunidad Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, situación que fue reportada rápidamente por los pobladores s a los números de emergencias.

Al sitio se trasladaron policías estatales y soldados del Ejército, quienes de manera efectiva retiraron los vehículos y reabrieron el camino en cuestión de minutos.

Hasta el momento se desconoce la causa de estos bloqueos y el paradero de los responsables. 

Noventa Grados
