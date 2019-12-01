Blindaje Morelia: En las últimas horas 15 detenidos y seis unidades aseguradas: SSP

Morelia, Michoacán, 28 de octubre del 2025.- Como resultado de las acciones comprendidas dentro del operativo Blindaje Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron durante las últimas horas seis vehículos y detuvieron a 15 personas por diversos delitos y faltas administrativas.

Sobre el particular se informó que dichas acciones de los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, arrojaron como resultado el aseguramiento de 15 personas, entre los que se encuentran 14 hombres y una mujer, mismos que portaban envoltorios que contenían hierba verde y seca, al parecer mariguana, así como sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Además, fueron aseguradas seis unidades de las cuales tres son de las marca Nissan, dos motocicletas Italika y Kurazai, así como un vehículo contenedor, los cuales contaban con reporte de robo, por lo que de inmediato y junto con la droga y detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Las labores disuasivas realizadas a través del Blindaje Morelia se refuerzan para garantizar la seguridad de la población. Para denunciar o solicitar servicios de emergencias, la SSP pone a disposición sus líneas telefónicas 911 y 089.