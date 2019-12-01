¡Quiero ser! Con todo y su canción a medio partido, Rayados manda de vacaciones al América en la Liga MX

Ciudad de México, 30 de noviembre del 2025.- Los Rayados de Monterrey, ante todo pronóstico, eliminaron a las Águilas del América en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX con un marcador global de 3-2.

El partido de ida fue favorable para los regiomontanos al obtener la victoria 2-0, aunque se dice en el futbol que dicho marcador es "el más engañoso".

En las acciones del partido de vuelta, disputado el sábado por la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, ahora apodado Estadio Azulcrema, las Águilas se fueron al frente en el marcador con un zapatazo de pierna zurda de Alejandro Zendejas, que ponía a volar a la comunidad americanista.

En la segunda mitad, una gran jugada del propio Zendejas culminó con un tanto de la "Pantera" Zúñiga para empatar el global y dar el pase momentáneo a los dirigidos por André Jardine.

Los Rayados se veían perdidos en la cancha, sin generar oportunidades de gol, momento en el que cayó el tercero del América, mismo que después de varios minutos fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego, lo que le dió una vida extra a los pupilos de Doménec Torrent.

Ya en los minutos finales del encuentro, se fue expulsado "Corcho" Rodríguez de Rayados, lo que parecía convertía en "Misión Imposible" de Tom Cruise la clasificación de los regios.

Sin embargo, en el minuto 93, mítico número para el capitán español Sergio Ramos, Germán Berterame voló por los aires y firmó un cabezazo brutal para dejar sin oportunidad a Luis Ángel Malagón y clasificar a los Rayados de Monterrey a las semifinales del fútbol mexicano.

Muchos de ustedes se preguntarán el por qué del título "¡Quiero Ser!" y es que el América adoptó la canción de la Banda MS 'Mi Mayor Anhelo', rola que el DJ del Ave de las Tempestades no dejó de poner desde el minuto 70, cuando ya se sentían en la siguiente ronda.

