Abren metralla contra bar de Tula, Hidalgo; hay 4 muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 08:13:34
Tula, Hidalgo, 30 de noviembre del 2025.- Un ataque armado en un bar de Tula de Allende dejó cuatro muertos y seis heridos la madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025.

El ataque ocurrió alrededor de la 01:00 horas en el bar La Resaka, ubicado en la colonia El Llano Primera Sección.

De acuerdo con testigos, un grupo de sujetos armados ingresó al establecimiento y abrió fuego contra clientes y trabajadores, para luego huir del lugar.

Elementos de la Policía Municipal de Tula, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Guardia Nacional arribaron minutos después para acordonar la zona y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes.

Los servicios de emergencia atendieron a las personas lesionadas y las trasladaron a hospitales de la región. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este ataque.

