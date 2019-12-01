Balean vivienda en Uruapan, Michoacán; solo hay daños materiales 

Balean vivienda en Uruapan, Michoacán; solo hay daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 12:47:50
Uruapan, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos en contra de una vivienda, perpetrado por desconocidos en la colonia San Rafael de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que vecinos de la calle Tauro, de la referida colonia, alertaron a las autoridades policiacas sobre disparos de arma de fuego en la zona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron daños en la fachada de una vivienda y varios casquillos percutidos regados en el sitio.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.


