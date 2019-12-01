Ultiman a comandante de Salamanca cuando regresaba a su domicilio en Irapuato, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 10:49:17

Irapuato, Guanajuato, 12 de octubre del 2025.- El comandante Juan David González Delgado, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, fue asesinado la mañana de este domingo mientras regresaba a su domicilio, luego de haber concluido su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando circulaba en una motocicleta sobre la carretera federal Salamanca–Irapuato, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El ataque se registró a la altura del puente de Rancho Grande, casi frente a las instalaciones de la Guardia Nacional, dentro del municipio de Irapuato.

Testigos indicaron que se escucharon múltiples detonaciones, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública localizaron al comandante sin vida debajo del puente, mientras que la motocicleta que conducía quedó a varios metros de distancia, sobre la gasa de acceso al libramiento sur.

El área fue acordonada por varias horas para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y recabaron evidencia que permita esclarecer el crimen. El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública de Salamanca confirmó la identidad del mando asesinado y condenó enérgicamente el ataque, al que calificó como un “cobarde hecho”.

La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de González Delgado, destacando su compromiso y entrega al servicio de la ciudadanía.