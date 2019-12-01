Volcadura de vehículo en Morelia, Michoacán, deja tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 11:13:03

Morelia, Michoacán, 12 de octubre del 2025.- Un saldo de tres personas lesionadas fue el que dejó el choque/volcadura de un vehículo, hechos registrados en la colonia Jardines de Guadalupe de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servidos de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida Escuadrón 201 (Décima), se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.