Bloqueo en la carretera Morelia – Uruapan, Michoacán: comuneros paralizan el tránsito en protesta por demandas sociales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 11:46:20

Pátzcuaro, Mich., a 12 de octubre de 2025.- La circulación sobre la autopista Morelia–Uruapan se encuentra totalmente bloqueada a la altura del kilómetro 21+370, en el tramo correspondiente a Pátzcuaro–Uruapan, debido a una manifestación encabezada por integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

De acuerdo con reportes preliminares, el cierre comenzó durante las primeras horas de este sábado y ha provocado un importante congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía.

Los manifestantes colocaron barricadas y pancartas en las que exigen atención a diversas demandas sociales y comunitarias, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre los puntos específicos del pliego petitorio.

Autoridades estatales y elementos de la Guardia Nacional se encuentran en la zona implementando desvíos y brindando asistencia a los automovilistas varados, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán exhortó a los conductores a tomar previsiones, ajustar sus tiempos de traslado y conducir con precaución.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán ha realizado en los últimos meses diversas movilizaciones en la entidad, principalmente para exigir mayor autonomía administrativa y presupuestal para las comunidades originarias, así como el respeto a sus sistemas de autogobierno