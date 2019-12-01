En Tarímbaro, Michoacán, hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 10:38:10

Tarímbaro, Michoacán, 12 de octubre del 2025.- Rogelio “N”, quien había sido reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en calles del municipio de Tarímbaro, Michoacán; junto al cuerpo, los asesinos dejaron un mensaje escrito en una cartulina.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Benito Juárez, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el ahora occiso había sido reportado como desaparecido el 10 de octubre pasado.