Aumentan 148% casos de extorsión en Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 13:17:22
Reynosa, Tamaulipas, a 12 de agosto 2025.- Los casos de extorsión en el estado de Tamaulipas crecieron un 148 por ciento en 2024, de acuerdo con datos de organizaciones empresariales a nivel nacional.

Según datos de la  Confederación Patronal de la República Mexicana (Coaprmex) y la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), dicho delito, así como el cobro de piso y las amenazas a comerciantes aumentaron de manera exponencial.

En ese sentido, empresarios y líderes de cámaras han exigido la creación de una Ley General de Extorsión que homologue sanciones, agilice los procesos judiciales y garantice una verdadera protección a las víctimas.

Por su parte, la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO), presentó datos con los que exhibió que el 96.4 por ciento de este tipo de delitos en Tamaulipas no se denuncian.

Lo anterior significa que solo 3.6 de cada 100 ilícitos generaron una carpeta de investigación, durante el primer semestre del 2025.

