Aumenta la confianza y percepción de efectividad hacia la Policía Querétaro: INEGI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 17:00:53

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al tercer trimestre del 2025, la Policía Estatal de Querétaro (POES) mantiene una alta identificación y mejora en los niveles de confianza y percepción de efectividad por parte de la ciudadanía.

En materia de confianza ciudadana, la Policía Estatal registró un incremento de 2.7 puntos porcentuales, al obtener 69.6 por ciento en septiembre de 2025, lo que refleja el fortalecimiento del vínculo entre la institución y la población, derivado de su cercanía, atención y resultados operativos.

Asimismo, el 70.9 por ciento de las queretanas y los queretanos perciben el desempeño de la Policía Estatal como efectivo, cifra superior en 2.1 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

El 84.6 por ciento de la población identifica a la Policía Estatal, porcentaje que refleja la presencia y reconocimiento de la corporación en todo el territorio queretano.

Estos resultados reafirman el compromiso de la corporación con la seguridad, la confianza y la tranquilidad de las familias queretanas, mediante acciones preventivas y operativas que consolidan a Querétaro como una de las entidades con mejores indicadores en materia de seguridad pública.